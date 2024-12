Un numar record de desene vor fi proiectate pe fatada Teatrului "Tamasi Aron"

COMUNICAT DE PRESA. 2.660 - atatea desene au fost trimise la Biroul de Imagine al Primariei in cadrul editiei din acest an a proiectului "Desene de lumini pe fatada Teatrului Tamasi Aron", organizat de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe si Casa de Cultura "Konya Adam".Toate desenele vor fi proiectate pe fatada Teatrului "Tamasi Aron" in perioada 20-22 decembrie, zilnic intre orele 17:30 si 21:00.Juriul format din specialisti in design si imagine au evaluat toate desenele trimise de copii, ... citește toată știrea