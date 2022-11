Inca un accident rutier a avut loc miercuri dimineata in judetul Covasna. Un sofer a intrat cu masina in poarta Bisericii din Valcele. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto, in varsta de 29 de ani. Preotul paroh, Vasile Antonie Tamas, spune ca nu va cere despagubiri barbatului si va repara din resurse proprii intrarea in lacasul de cult."La data de 16.11.2022, in jurul orei 07:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112, despre ... citeste toata stirea