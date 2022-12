Un sofer a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, in Zabala

Un barbat care conducea sub influenta bauturilor alcoolice luni seara, la Zabala, a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Drept urmare, oamenii legii au plecat in urmarire dupa masina condusa de barbatul in varsta de 45 de ani. Cercetarile politistilor au aratat ca barbatul avea 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat, au transmis, printr-un comunicat de presa, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna."La data de 5 decembrie a.c, in jurul orei 21.00, politistii ... citeste toata stirea