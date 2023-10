Un sofer in varsta de 29 de ani, care circula pe DN 13E, dinspre Sfantu Gheorghe spre Reci, s-a ales cu dosar penal dupa ce a lovit un sens giratoriu aflat in curs de amenajare si a iesit in afara partii carosabile. Evenimentul rutier s-a petrecut sambata, pe 30 septembrie. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o concentratie de 1.39 miligrame de alcool pur intr-un litru de aer expirat."La data de 30 septembrie 2023, in jurul orei 22:00, politistii ... citeste toata stirea