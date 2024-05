Un sofer beat s-a rasturnat cu masina in sant, in localitatea Marcusa

O masina a ajuns in sant, sambata seara, in jurul orei 22:00, in Marcusa, sat care apartine de comuna Catalina. Atat soferul care a provocat accidentul, cat si doi pasageri din masina rasturnata au avut nevoie de ingrijiri medicale. Conducatorul auto avea o alcoolemie de 0.55mg/l alcool pur in aerul expirat."Din verificarile politistilor a rezultat ca un barbat de 30 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Marcusa, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, a pierdut ... citește toată știrea