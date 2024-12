Un sofer cu o alcoolemie de 1,34 mg/l a avariat doua masini in parcarea unui centru comercial din Sfantu Gheorghe

Doua masini au fost avariate marti, 10 decembrie, in parcarea unui centru comercial din Sfantu Gheorghe, dupa ce un sofer beat a efectuat o manevra nereusita de mers inapoi. Barbatul de 37 de ani avea o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur in aerul expirat.Soferul, originar din judetul Mures, a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, insa acesta a refuzat procedura."Politistii Biroului Rutier Sfantu Gheorghe au fost sesizati cu privire la un eveniment rutier produs in ... citește toată știrea