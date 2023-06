Banii vor fi donati unei tinere din Intorsura Buzaului care lupta cu o boala greaPictorul Jan Leaua a scos la licitatie un tablou pentru a veni in sprijinul unei tinere din Intorsura Buzaului diagnosticata cu epilepsie farmacorezistenta. Stefania Andreea Popica, in varsta de 20 de ani, are nevoie de 10.000 de euro pentru interventie. Licitatia se deruleaza pe pagina de Facebook a parintelui Vasile Antonie Tamas.Banii obtinuti in urma licitatiei vor fi donati Stefaniei. Cei care doresc sa ... citeste toata stirea