Un tanar fara permis a abandonat masina pe care o conducea si a fost prins

Politistii au identificat marti, 7 ianuarie un tanar de 21 de ani care a abandonat autoturismul pe care il conducea pe DC 45, in localitatea Herculian. In urma verificarilor, s-a constatat ca acesta nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule."Marti seara, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Baraolt, aflati in timpul unei actiuni de monitorizare si control al traficului pe DC 45, in localitatea Herculian, au observat ... citește toată știrea