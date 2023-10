Primaria orasului Sfantu Gheorghe va instala curand un semafor la intersectia dintre strazile Spitalului, Stadionului, Berzei si Salcamilor. Masura are ca scop imbunatatirea sigurantei circulatiei in acea zona. Tot cu acelasi scop, in cea mai recenta sedinta a Consiliului Local, municipalitatea a cumparat un imobil pe strada Spitalului nr. 15. Amplasamentul a fost predat si se asteapta ca, saptamana viitoare, sa fie emis ordinul de incepere a lucrarilor.In ultimii ani, in aceasta intersectie ... citeste toata stirea