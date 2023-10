In componenta de management al traficului, parte din Planul de Mobilitate Urbana Durabila, este prevazuta semaforizarea a 12 strazi din Sfantu Gheorghe. Lucrarile vor incepe, cel mai probabil, in primul semestru al anului viitor, spun autoritatile locale.In proiect sunt prevazute 16 strazi, ne-a spus directorul Compartimentului de Proiecte din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe, Buja Bela-Gergely, insa in patru cazuri semaforizarea exista deja (strada 1 Decembrie 1918 - Bulevardul General ... citeste toata stirea