(Update) Barbat lovit de o masina de teren la Dobarlau, transportat cu elicopterul la spital

UPDATE 1: Accidentul in care barbatul din zona Dobarlau a fost ranit de o masina de teren a fost provocat chiar de catre acesta."In seara zilei de 20 octombrie 2024, un barbat in varsta de 52 de ani a fost ranit intr-un accident petrecut intr-o zona impadurita din localitatea Dobarlau, pe un traseu forestier. Incidentul a avut loc in timp ce acesta incerca sa urce o panta abrupta cu ajutorul unui troliu fixat pe trunchiul unui copac. La un moment dat, troliul s-a desprins, iar vehiculul l-a ... citește toată știrea