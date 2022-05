(Update) Camion iesit in decor, dupa ce soferul a incercat sa evite o caprioara

UPDATE: (11:50) Traficul in zona a fost reluat.Stirea initiala: Traficul este blocat pe DN12, in zona localitatii Chichis, din cauza unui eveniment rutier care implica un camion. Potrivit IPJ Covasna, acesta a iesit in decor dupa ce soferul a incercat sa evite o caprioara. Din fericire, nu au fost victime. Desi evenimentul a avut loc azi-noapte, in jurul orei 1:00, traficul este afectat la aceasta ora (11:20), la km. 1+800, pentru ca se tracteaza ... citeste toata stirea