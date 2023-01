(Update) Cisterna incarcata cu lapte rasturnata in zona lacului de la Reci

UPDATE: ISU Covasna informeaza: "Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs in localitatea Reci in care este implicat un autocamion ( o cinsterna de lapte), care din cauza vremii neprielnice s-a rasturnat blocand traficul pe ambele sensuri. La fata locului s-au deplasat pompieri din cadrul Detasamentului Sfantu Gheorghe cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare si o ambulanta SMURD. In urma accidentului nu au rezultat victime. ... citeste toata stirea