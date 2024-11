(Update) De la inceperea votarii, in judetul Covasna au fost sesizate 10 posibile incidente electorale

Update: Centru de Comunicare Covasna, ora 14.30:De la inceperea votarii, in judetul Covasna au fost sesizate 10 posibile incidente electorale. Dintre acestea 6 s-au confirmat, iar 4 nu s-au confirmat in urma verificarilor efectuate.Au fost aplicate, astfel, 6 sanctiuni contraventionale: o amenda in valoare de 1.500, iar restul avertismente, scopul fiind de a descuraja incalcarea cadrului legal in domeniu.Dintre cele 6 incidente confirmate in cursul acestei zile, 5 au fost fapte de ... citește toată știrea