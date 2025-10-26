Editeaza

(Update) Incendiu repetat la Ariusd; O casa fara curent electric a luat din nou foc

Sursa: Covasnamedia.ro
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 16:43
Update: In urma cercetarilor efectuate la fata locului, sursa probabila a incendiului a fost jarul cazut din sistemul de incalzire, mai exact o soba cu acumulare de caldura.

Stirea initiala:

O casa din localitatea Ariusd a fost cuprinsa din nou de flacari, astazi, in jurul orei 10:25, la doar cateva luni dupa un incendiu anterior. Focul s-a extins rapid la acoperis, pe o suprafata de aproximativ 70 de metri patrati. Interventia pompierilor din Sfantu Gheorghe si Brasov a impiedicat propagarea ...citește toată știrea

