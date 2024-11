(Update) La ora 17:00, Covasna ajunge pe locul 6 de la coada in clasamentul privind prezenta la vot

UPDATE: Pana la ora 19:00 au votat 41,51 % dintre covasnenii inscrisi pe liste. La nivel national au votat 49,68 % dintre alegatori.Stirea initiala: Judetul nostru se plaseaza pe locul al 6-lea, de la coada, in ceea ce priveste prezenta la vot. Pana la aceasta ora au votat 61.605 de covasneni, adica 34,40 % din totalul celor cu drept de vot.Cea mai slaba prezenta la vot se inregistreaza in Vaslui, iar in continuare se gasesc judetele Satu Mare, Caras-Severin, Maramures si Botosani.In ceea ... citește toată știrea