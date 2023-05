UPDATE: IPJ Covasna informeaza ca, din nefericire, conducatorul motocicletei a decedat in urma accidentului."La data de 6 mai a.c., in jurul orei 14.30, politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca pe DN 12 in localitatea Bixad s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unui conducator de motocicleta.Din primele verificari efectuate la fata locului politistii au stabilit ca in proximitatea km. 40, motociclist a intrat in coliziune cu ... citeste toata stirea