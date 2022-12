(Update) Trafic blocat la Chichis. Trei masini au fost implicate intr-un accident

Update (ora 12:26): Traficul in zona a fost reluat, au anuntat reprezentantii IPJ Covasna.Update (ora 11:04) : La locul accidentului a intervenit si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Nu au fost persoane ramase incarcerate in urma impactului."Este vorba despre producerea unui accident rutier in localitatea Chichis, 3 autoturisme implicate, fara persoane incarcerate, o victima neincarcerata cu posibila fractura de membru inferior. La fata locului s-au deplasat de la ... citeste toata stirea