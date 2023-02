(Update) Trafic ingreunat in zona localitatii Sanzieni

Update (ora 13:03): Si Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna confirma ca este vorba despre sase victime rezultate in urma impactului."La data de 3 februarie a.c, in jurul orei 12.30, politistii au fost sesizati despre faptul ca pe DN 11 B intre localitatile Targu si Secuiesc si Sanzieni s-a produs un accident de circulatie.Din primele informatii doua autoturisme au intrat in coliziune.Din impactul au rezultat 6 victime.Traficul pe DN 11 B se desfasoara alternativ pe un sens", ... citeste toata stirea