(Update) ULTIMA ORA! Meciul dintre Sepsi OSK si U Craiova 1948, suspendat din cauza scandarilor

Citeste si primele declaratii ale reprezentantilor echipei AICI!UPDATE: Programata in etapa a 23-a din Superliga, partida de la Sfantu Gheorghe dintre Sepsi OSK si FCU Craiova 1948 a avut un deznodamant mai putin asteptat, arbitrul Andrei Chivulete punand capat disputei in minutul 25, din cauza scandarilor xenofobe.Din punct de vedere sportiv, in cele 25 de minute jucate, spectacolul a suferit, fiind o partida terna, cu doua echipe care au incercat sa se anihileze reciproc. Practic, nu am ... citeste toata stirea