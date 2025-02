(Update) Un sofer care avea o alcoolemie de 1.00 mg/l a pierdut controlul directiei si a intrat intr-o autoutilitara, in Sita Buzaului

Un accident rutier a avut loc astazi, pe DN 10, in localitatea Sita Buzaului. Un barbat de 33 de ani, care conducea un autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Conform IPJ Covasna, persoanele din autoutilitara au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Soferul autoturismului avea o alcoolemie de 1.00 mg/l alcool pur in aerul expirat."Din primele cercetari, s-a stabilit ca un barbat, de 33 de ani, aflat la volanul unui autoturism care ... citește toată știrea