UPU Sfantu Gheorghe isi va mari suprafata cu aproape 700 de metri patrati

In cea mai recenta sedinta a Consiliului Judetean (CJ) Covasna, de joi, consilierii au aprobat, in unanimitate, ajustarea preturilor pentru extinderea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Dr. Fogolyan Kristof", din Sfantu Gheorghe. Suma se ridica la aproape 300.000 de lei. Cu aceasta ocazie, presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor a spus ca aceasta investitie are sanse sa fie finalizata anul acesta. Asadar, sectia UPU va ajunge sa aiba 1.000 de metri patrati. ... citeste toata stirea