Urmeaza o saptamana plina pentru pasionatii de arhitectura din Sfantu Gheorghe

Evenimentul bienal de arhitectura al judetelor Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu si Valcea, Arhitectura.6, revine la Sfantu Gheorghe in perioada 4 - 11 noiembrie, cu a 6-a editie. Vernisajul evenimentului are loc vineri, 4 noiembrie, de la ora 17:00, in Piata Libertatii. Aici vor fi prezentate cele mai bune proiecte de arhitectura din ultimii doi ani ale arhitectilor din cele 6 judete. In cadrul aceluiasi eveniment, resedinta judetului Covasna va gazdui, printre altele, o expozitie de