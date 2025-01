Ursii au facut mai putine stricaciuni in judetul Covasna: pagubele din 2024, cu 46% mai mici

Valoarea pagubelor provocate de ursi in judetul Covasna a scazut semnificativ in 2024, cu peste 509.000 de lei mai putin fata de anul 2023. In termeni procentuali, acest lucru inseamna o scadere de peste 46%, conform datelor oficiale. Daca in 2023 valoarea totala a pagubelor a depasit un milion de lei, in 2024 s-a ajuns la 588.813 lei.Aceste rezultate sunt atribuite in principal implementarii Legii 242/2024, prin care au fost extrasi 55 de ursi considerati problema, si aplicarii stricte a ... citește toată știrea