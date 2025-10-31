Editeaza

Ursii se inmultesc mai repede decat se iau masuri. Gheorghe Neagu spune ca e nevoie de cote mai mari de impuscare

Sursa: Covasnamedia.ro
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 07:00
14 citiri
Ursii tot mai numerosi din judetul Covasna nu mai pot fi tinuti departe de oameni nici cu alungari, nici cu relocari. Asa vede situatia seful Directiei Judetene de Protectie a Mediului Covasna, Gheorghe Neagu, care spune ca singura masura cu adevarat eficienta este cresterea cotelor de impuscare. Desi in ultimii doi ani in judetul Covasna au fost impuscati peste o suta de ursi, el spune ca este mult prea putin in raport cu numarul tot mai mare al exemplarelor.

In judetul nostru, ursii nu mai ...citește toată știrea

