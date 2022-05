Ursoaica si trei pui, vazuti in statiunea Covasna

O ursoaica, insotita de trei pui, a fost vazuta in noaptea de duminica spre luni in statiunea Covasna, in curtea Spitalului de Cardiologie, dar si in Parcul Tineretului din oras. Din fericire nu s-au inregistrat victime si nici pagube insemnate, insa, potrivit primarului, este o chestiune de noroc si de context ca nu s-a intamplat nimic pana acum. Edilul indeamna cetatenii ca de fiecare data cand vad ursi prin zona locuita sa nu ezite sa sune la 112.Primarul din orasul Covasna, Gyero Jozsef, ... citeste toata stirea