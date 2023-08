In urma sesizarii din seara zilei de vineri care semnala prezenta unui urs in zona strazii Mileniului din cartierul Simeria din Sfantu Gheorghe, ursul a fost identificat ca fiind cel care a intrat in mai multe gospodarii in ultimele saptamani.ISU Covasna a emis si o avertizare RO-Alert, insa avand in vedere comportamentul agresiv din timpul interventiei, comisia condusa de primarul Antal Arpad a decis extragerea acestui exemplar.Primarul Antal Arpad a declarat ca prezenta ursilor in ... citeste toata stirea