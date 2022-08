Valea Crisului vrea sa modernizeze toate drumurile comunale si sa extinda reteaua de apa si canalizare, prin "Anghel Saligny"

Comuna Valea Crisului are doua proiecte eligibile in cadrul Programului National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny", in valoare totala de peste 26 de milioane de lei. Daca vor primi acesti bani, autoritatile vor moderniza toate drumurile comunale din localitate si vor extinde reteaua de apa si canalizare in Calnic, ne-a spus primarul Kisgyorgy Sandor.Cele doua proiecte declarate eligibile pentru Valea Crisului sunt:Reabilitare si modernizare strazi in localitatea Valea Crisului, comuna ... citeste toata stirea