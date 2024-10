Valea Mare: Avans rapid la lucrarile de apa si canalizare

In comuna Valea Mare, se desfasoara doua proiecte de infrastructura importante, retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu o valoare totala de peste 23 de milioane de lei. Finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", aceste lucrari sunt intr-un stadiu avansat. Primarul comunei, Bogdan Stefan Marin, a anuntat recent ca: "In acest moment, reteaua de apa este realizata in proportie de 50%, iar canalizarea este finalizata in jur de 40%".Investitiile in infrastructura ... citește toată știrea