Valea Mare imbraca straie de sarbatoare

Spiritul Craciunului se va simti in Valea Mare incepand de duminica, 18 decembrie a.c., de la ora 18:00, cand se va da startul iluminatului festiv din comuna. Un brad mare de Craciun va fi iluminat, in premiera, pentru locuitori, care sunt asteptati la un ceai sau un vin fiert. Mos Craciun va fi prezent si el, cu cadouri pentru cei mici.Unele luminite festive au bucurat inimile celor din comuna si anul trecut, dar anul acesta vor fi mai multe si, in premiera, se va ilumina si un brad de ... citeste toata stirea