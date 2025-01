Valea Mare in 2025: ce s-a promis si ce s-a realizat?

In comuna Valea Mare, doua proiecte majore care vizeaza retelele de alimentare cu apa si canalizare, promiteau o avansare rapida in luna octombrie a anului trecut. Finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" cu peste 23 de milioane de lei, lucrarile erau atunci realizate in proportie de 50% pentru apa si 40% pentru canalizare. Pentru anul 2025, primarul Bogdan Stefan Marin isi propune finalizarea proiectelor majore de infrastructura si modernizare, alaturi de continuarea ... citește toată știrea