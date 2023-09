Anul trecut, Festivalul Valenilor din comuna Valea Mare a avut un real succes. Drept urmare, organizatorii s-au mobilizat si au facut posibila o a doua editie, devenind astfel o traditie. Sarbatoarea comunei a fost mult asteptata de localnici si de cei din imprejurimi. Dovada sta faptul ca publicul, de data aceasta, a fost mai numeros. Cu mic, cu mare, de la copii si pana la cei in etate, cu totii s-au putut bucura de un program de calitate, pus in scena cu multa munca in spate, in weekendul ... citeste toata stirea