Iti doresti un loc de munca activ si plin de provocari? Ne cautam colegi! Devino camaradul nostru in marea familie a vanatorilor de munte!Brigada 61 Vanatori de Munte General "Virgil Badulescu" deruleaza, incepand cu data de 15.09.2023, un amplu proces de recrutare si selectie pentru posturile de SOLDAT GRADAT PROFESIONIST, in garnizoanele Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe, Vatra Dornei, Odorheiu Secuiesc si Lunca de Sus.Inscrierea se face in locatiile:Brigada 61 Vanatori de Munte "General ... citeste toata stirea