Cine este responsabil de taierea vegetatiei care creste pe liniile de tren? Evident, cel care detine terenul, deci, la nivel general, Caile Ferate Romane (CFR). Totusi, in situatiile concrete, cui te adresezi mai exact? Cine poate fi sanctionat daca vizibilitatea la o trecere la nivel cu calea ferata este redusa din cauza ierbii si se intampla o tragedie? Am incercat sa aflam raspunsurile la aceste intrebari de la Compania Nationala de Cai Ferate (CNCF) "CFR", dupa un caz concret, semnalat in ... citeste toata stirea