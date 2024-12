Victorie totala pentru UDMR in Covasna: 6 mandate castigate in Parlament

In urma alegerilor parlamentare, UDMR a castigat toate cele 6 mandate alocate pentru judetul Covasna: 4 deputati si 2 senatori. Lista pentru Camera Deputatilor este condusa de Miklos Zoltan, urmat de Gal Karoly, Kulcsar-Terza Jozsef si Konczei Csaba. In fruntea listei pentru Senat se afla Fejer Laszlo Odon, urmat de Kondor Agota."Duminica trecuta am invins lipsa de incredere si indiferenta. Rezultatul vorbeste de la sine: in judetul Covasna, UDMR va avea 2 senatori si 4 deputati. Acesta este ... citește toată știrea