VIDEO Perchezitie la domiciliul unui barbat banuit ca a furat bunuri de peste 100.000 de lei din trei locuinte din judetul Covasna

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna au efectuat joi, 17 februarie, o perchezitie domiciliara, in orasul Bod, judetul Brasov, la o persoana banuita de savarsirea infractiunii de furt calificat, informeaza Politia Romana."Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2019 - 2021, un barbat, de 38 de ani, ar fi patruns, prin efractie, in trei locuinte din judetul Covasna, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, prejudiciul fiind de ... citeste toata stirea