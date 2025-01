Vineri, 17 ianuarie, se deschide partia mica de schi din Sugas Bai

Primaria Sfantu Gheorghe si Sepsi ReKreativ anunta ca vineri, 17 ianuarie, va fi deschisa pentru public partia mica de schi din statiunea Sugas Bai.Programul va fi acelasi ca in anii trecuti, adica de la ora 9 la 21 in weekend, vinerea de la 15 la 21, iar de luni pana joi de la 15 la 20.Preturile biletelor in acest sezon: 14 lei pret standard pentru o urcare (7 lei pret cu un Sepsi Card valabil, respectiv 4 lei pentru posesorii de carduri pentru familii numeroase). Pretul pentru copii intre ... citește toată știrea