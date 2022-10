Violatorii de copii si coruptii nu vor mai avea ce cauta in functii publice locale

Parlamentul a adoptat marti modificarile legislative care, daca vor fi promulgate de presedinte, nu vor mai permite persoanelor care au condamnari definitive sa mai candideze pentru functii in administratia locala. Proiectul, care va interzice, printre altii, primarilor, sefilor de CJ, consilierilor locali si judeteni condamnati pentru viol, pornografie infantila, pedofilie, proxenetism sau coruptie sa mai candideze, are la baza initiativa "Fara Penali in Functii Publice", initiata de USR. ... citeste toata stirea