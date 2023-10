Asociatia "Scoala Iubirii Divine" din Targu Secuiesc a prezentat, in cadrul unei conferinte de presa, vineri, 13 octombrie a.c., un raport detaliat despre activitatile desfasurate pana acum in proiectul intitulat "Voice&Hug - copiii auziti si imbratisati". Cu sprijinul Active Citizens Fund, membrii asociatiei au reusit sa organizeze o tabara de vara pentru aproape 40 de copii, au oferit mese calde pentru 25 de copii aflati in dificultate si au organizat ateliere cu tematica privind protejarea ... citeste toata stirea