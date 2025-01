Vision board. La ce ne ajuta sa stabilim obiective?

Fie ca vorbim despre a intra in relatii, a avansa la job, a lua note mai bune, a ne propune sa fim mai calmi si linistiti, a face mai multa miscare sau a manca mai sanatos, stabilirea obiectivelor pe care le avem este intotdeauna primul pas. Vision-board-ul sau panoul viselor/al obiectivelor reprezinta un material pe care il putem crea, astfel incat sa reflecte un moment sanatos de introspectie ce are ca rezultat aflarea raspunsului ce se aude in mintea si sufletul nostru atunci cand ne adresam ... citește toată știrea