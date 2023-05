Greva din educatie nu pare sa aiba nicio finalitate, ba din contra. Inca de marti, liderii de sindicat de la nivel national au anuntat proteste ale profesorilor, in toata tara. In acest moment, si la nivelul judetului Covasna profesorii sunt "in plina faza de organizare" a unui protest in fata Institutiei Prefectului, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, presedintele Sindicatului Liber al Invatamantului - Covasna, Nagy Gabor. In functie de raspunsul profesorilor din ... citeste toata stirea