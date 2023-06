In acest final de saptamana, in perioada 17-18 iunie, orasul Covasna are programate mai multe evenimente, la care sunt invitati sa ia parte toti cei interesati: deschiderea sezonului turistic, targul produselor traditionale si locale si concert de fanfara. Activitatile sunt programate sa inceapa sambata, de la ora 9:00.Deschiderea Sezonului Turistic va avea loc sambata, 17 iunie, de la ora 9:00, se arata intr-un comunicat de presa transmis redactiei noastre, cu urmatoarele programe:Targul ... citeste toata stirea