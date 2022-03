Workshop Hibrid "Explorarea ultrasonografica cu contrast in practica medicala" la Sfantu Gheorghe

Sambata, 12 martie 2022, incepand cu ora 9:00, la initiativa domnul profesor dr. Radu Badea si a doamnei dr. Livia-Maria Terza in cadrul Centrului de Cercetare, Diagnostic si Tratament Pro Vitam are loc Workshop-ul hibrid "Explorarea ultrasonografica cu contrast in practica medicala" dedicat comunitatii medicale.In cadrul atelierului, desfasurat si transmis in direct din Centrul Medical Pro Vitam Sfantu Gheorghe, lectorii vor face demonstratii in timp real despre metoda ultrasonografiei cu ... citeste toata stirea