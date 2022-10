Zabala, gazda buna pentru o campanie inedita de informare despre cancerul mamar

Aproape 100 de femei din Zabala au participat sambata la campania "Eva si Eva & Eva es Eva", concentrata pe informarea despre cancerul mamar, desfasurata la caminul cultural din localitate. Totodata, 800 de Ghiduri de Autocontrol al Sanilor au fost impartite din poarta in poarta de motociclistii de la "Bikers for Humanity Romania", in cadrul aceleiasi initiative.Evenimentul inedit organizat sambata, 8 octombrie, la Zabala, a fost coordonat de Asociatia ALMA (Ajutor, Lupta, Motivare si ... citeste toata stirea