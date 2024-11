Zece milioane lei - costul intretinerii drumurilor judetene pe timpul iernii

Societatea Drumuri si Poduri Covasna, aflata in subordinea Consiliului Judetean (CJ), va asigura si in acest an intretinerea drumurilor judetene pe timpul iernii, valoarea serviciilor fiind estimata la circa 10 milioane de lei.Potrivit conducerii CJ, societatea va asigura functionarea bazelor de deszapezire aflate in localitatile Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Baraolt si Intorsura Buzaului, de unde vor porni utilajele de interventie atunci cand conditiile meteorologice vor impune acest ... citește toată știrea