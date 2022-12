Zeci de copii si batrani au primit pachete de Craciun, la Barcani

Mai multe cadouri au ajuns la zeci de copii si batrani din comuna Barcani, dupa doua campanii desfasurate atat de catre Asociatia de Tineret "Impreuna pentru Barcani", cat si de catre autoritati. Mai multi oameni de bine au ales sa fie Mos Craciun pentru copilasii mai putin norocosi si, astfel, au primit scrisorile cu dorintele celor mici, pe care le-au si indeplinit."Am strans in jur de 1.500 lei. Cadourile au fost diferite in functie de dorintele copiilor! Dorintele scrise in scrisoarea ... citeste toata stirea