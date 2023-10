Toamna frumoasa si harnicia localnicilor ies in evidenta in acest sfarsit de saptamana in Comuna Ozun, pentru ca aici au loc Zilele Recoltei.In cadrul evenimentului, revine si programul de sculptura in dovleac si parada cu felinarele astfel create."In Comuna Ozun are o importanta majora pastrarea traditiilor si a vietii culturale. Acest lucru poate fi realizat doar impreuna cu comunitatea. In tot acest timp am incercat sa cream si sa transmitem o valoare care sa pastreze si sa pretuiasca ... citeste toata stirea