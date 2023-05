Cea de-a 30-a editie a Zilelor Sfantu Gheorghe a fost considerata un succes de catre primarul Antal Arpad, avand in vedere ca in total aproximativ 50.000 de persoane au participat la spectacolele din saptamana culturala si la marile concerte din weekend, fiind cel mai mare festival urban din Transilvania organizat de autoritati locale.Primarul Antal Arpad le-a multumit participantilor pentru comportamentul civilizat, in ciuda numarului mare de persoane, si a precizat ca nu au existat ... citeste toata stirea