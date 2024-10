Ziua Armatei: Jandarmii au participat la o actiune de donare de sange

Aproape 20 de jandarmi au participat, vineri, la o actiune de donare de sange ce a avut loc la Centrul de Transfuzie Sanguina din Sfantu Gheorghe, institutie care se confrunta cu un deficit extrem de mare de sange.Medicul Ruxandra Rasnoveanu a precizat ca cererea de sange este din ce in ce mai mare, iar institutia intampina dificultati in asigurarea necesarului, prin urmare orice sprijin este binevenit."Din pacate, in ultima perioada numarul donatorilor este insuficient fata de cererea de ... citește toată știrea