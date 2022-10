Ziua Armatei, sarbatorita cu ceremonie, instructie si prezentarea aparaturii din dotare, la Sfantu Gheorghe

Ziua Armatei va fi marcata marti, 25 octombrie, si la Sfantu Gheorghe cu o serie de activitati speciale. Evenimentul, care va avea loc in zona centrala a resedintei de judet, va incepe la ora 10:00, cu o ceremonie militara."In data de 25 octombrie 2022, incepand cu orele 10.00, Garnizoana militara Sfantu Gheorghe organizeaza o ceremonie militara la Grupul Statuar "Mihai Viteazul", iar in intervalul 10.30 aEuro" 14.00, activitati de promovare a profesiei militare in Piata Libertatii, ... citeste toata stirea